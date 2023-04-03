النفط يرتفع بأكثر من 6% بعد قرار «أوبك+» بخفض طوعي للإنتاج

ارتفعت أسعار النفط صباح اليوم الإثنين، بعد أن أعلنت السعودية ومنتجون آخرون للنفط في أوبك+ عن تخفيض مفاجئ في الإنتاج، في إشارة يُحتمل أن تنذر بالسوء للتضخم العالمي، ويأتي القرار بعد أيام قليلة من تباطؤ بيانات الأسعار الأميركية الذي عزز تفاؤل السوق.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 5.16 دولار لتسجل 85.05 دولاراً للبرميل بفعل الأخبار عن خفض بنحو 1.16 مليون برميل يومياً، بينما ارتفع الخام الأميركي 4.88 دولاراً إلى 80.55 دولار.

ويأتي الارتفاع قبيل اجتماع عبر تقنية الفيديو لوزراء دول أوبك+ -التي تضم السعودية وروسيا- والذي كان من المتوقع أن تلتزم خلاله الدول بالتخفيضات المعلنة مسبقاً، والبالغة مليوني برميل يومياً، والمعمول بها بالفعل حتى نهاية 2023.

وقال رئيس شركة «بيكرينغ إنرجي بارتنرز» للاستثمار إن التخفيضات الأخيرة في الإنتاج قد ترفع أسعار النفط بمقدار عشرة دولارات للبرميل.

ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لخام برنت إلى 95 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام وإلى 100 دولار لعام 2024.

وقال جولدمان ساكس «الخفض المفاجئ اليوم يتفق مع عقيدة أوبك+ الجديدة للعمل بشكل استباقي».

وأضاف جولدمان ساكس «رغم أن هذا الخفض مفاجئ، فإنه يعكس اعتبارات اقتصادية مهمة وسياسية محتملة».

من جانبه صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بأن تخفيضات أوبك+ غير منطقية في هذا التوقيت نظراً لعدم اليقين في السوق.