«اوبك +»: قرار خفض الانتاج الطوعي إجراء احترازي لدعم استقرار السوق

(كونا) – وصفت لجنة مراقبة السوق الوزارية المنبثقة عن تحالف اوبك + اليوم الاثنين قرار بعض دول التحالف بخفض الانتاج بأنه إجراء احترازي يهدف الى دعم استقرار السوق النفطية.

ولفتت اللجنة في ختام اجتماعها الذي عقد عبر تقنية الفيديو الى التعديل الطوعي للانتاج الذي اعلنته بعض دول التحالف مساء امس والمقرر ان يتم تطبيقه مايو المقبل وحتى نهاية العام.

واضافت في بيان ان المملكة العربية السعودية خفضت انتاجها الى 500 الف برميل يوميا والعراق 211 الف برميل يوميا والامارات العربية المتحدة 144 الف برميل يوميا في حين خفضت الكويت انتاجها ليبلغ 128 ألف برميل يوميا وكازاخستان 78 ألف برميل يوميا والجزائر 48 ألف برميل يوميا وعمان 40 ألف برميل يوميا والجابون ثمانية آلاف برميل يوميا.

ومن المقرر ان تضاف هذه التخفيضات الى تعديلات الانتاج التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري الـ33 لمنظمة اوبك وغير الاعضاء واوضحت اللجنة ان هذه التخفيضات ستضاف الى التعديل الاختياري المعلن من قبل الاتحاد الروسي والبالغ 500 الف برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي والذي سيكون من متوسط مستويات الانتاج حسب تقدير المصادر الثانوية لشهر فبراير الماضي.

واضافت ان هذا الامر سيرفع اجمالي تعديلات الانتاج الطوعية الاضافية من قبل البلدان المذكورة اعلاه الى 1.66 مليون برميل يوميا.

من جهة اخرى استعرضت اللجنة بيانات انتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2023 ولاحظت المطابقة الكلية لدول (أوبك) المشاركة وغير الاعضاء في اعلان التعاون (دي او سي).

واكد اعضاء التحالف مجددا التزامهم بإتفاقية التطابق التي تمتد حتى نهاية عام 2023 كما تقرر في الاجتماع الوزاري ال33 لأوبك وغير الأعضاء في المنظمة من أكتوبر 2022 حاثين كافة الدول المشاركة على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويض.