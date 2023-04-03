بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 17.5 نقطة 

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 5ر17 نقطة ليبلغ مستوى 97ر7039 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 25ر0 في المئة.

وتم تداول 8ر115 مليون سهم عبر 8235 صفقة نقدية بقيمة 2ر40 مليون دينار (نحو 8ر121 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر14 نقطة ليبلغ مستوى 58ر5488 نقطة بنسبة ارتفع بلغت 26ر0 في المئة من خلال تداول 3ر38 مليون سهم عبر 2005 صفقات نقدية بقيمة 3ر4 مليون دينار (نحو 13 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 4ر28 نقطة ليبلغ مستوى 99ر7810 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 36ر0 في المئة من خلال تداول 5ر77 مليون سهم عبر 6230 صفقة بقيمة 8ر35 مليون دينار (نحو 4ر108 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 8ر14 نقطة ليبلغ مستوى 71ر5558 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 27ر0 في المئة من خلال تداول 17ر36 مليون سهم عبر 1760 صفقة نقدية بقيمة 2ر4 مليون دينار (نحو 7ر12 مليون دولار).

وكانت شركات (يوباك) و(ابار) و(أرجان) و(وثاق) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(بنك بوبيان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (تنظيف) و(الرابطة) و(الأنظمة) و(عمار) الأكثر انخفاضا.