اقتصاد

«أجيليتي» تُبرم اتفاقيات تحوّط ممولة مع 4 بنوك عالمية

منذ 4 ساعات
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(كونا) – أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية توقيعها «اتفاقيات تحوّط ممولة لسنوات متعددة» مع أربعة بنوك عالمية تحصل بموجبها الشركة على تمويل يصل إلى مليار يورو «330 مليون دينار كويتي».

وقالت «أجيليتي» في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء، إنها أبرمت الاتفاقيات مع بنوك «مورجان ستانلي ان اي» وسيتي بنك و«ناشيونال أسوشياشن» و«جولدمن ساكس يورب اس اي».

وأوضحت أن تلك الاتفاقيات مرتبطة بجزء من ملكيتها في شركة «دي إس في» والتي قد تصل إلى 5.7 مليون سهم من إجمالي الأسهم المملوكة لشركة «أجيليتي».

وذكرت أن أداة التحوّط لا تعني بيع الشركة لهذه الأسهم ولكن تمكّن الشركة من الاستفادة من الزيادة في ارتفاع سعر سهم «دي اس في»، وفي نفس الوقت الحد من تأثير انخفاض محتمل في المستقبل ضمن الحدود المتفق عليها، ما يوفر سيولة بقيمة مليار يورو ويدعم ميزانية الشركة.

منذ 4 ساعات
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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