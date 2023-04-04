أسعار الذهب تقفز لمستوى 2025 دولارا للأونصة بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة

(كونا) – قفزت أسعار الذهب في السوق العالمي اليوم الثلاثاء لمستوى 2025 دولارا امريكيا في أعلى سعر لها في عام واحد إثر صدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

وقال رئيس التخطيط الاستراتيجي في شركة دار السبائك الكويتية عادل الفضلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الأسعار صعدت بنسبة 2 بالمئة في تداولات اليوم بعد أن أشارت بيانات أمريكية الى تباطؤ في سوق العمل وانخفاض الإنتاج الصناعي الأمريكي ما جعل المحافظ الاستثمارية العالمية تتجه للمعدن الأصفر كونه الملاذ الامن في أوقات اضطراب الأسواق.

وأضاف الفضلي ان التوقعات تشير الى عدم رفع سعر الفائدة الامريكية من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنفس القوة التي كانت عليها خلال الأشهر الماضية نتيجة ضعف بيانات العمل «وهذا سبب رئيسي في ما شهده سعر الذهب اليوم من ارتفاع كبير».

وبين ان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (اي اس ام) أشار بالفعل إلى انكماش نشاط المصانع للشهر الخامس على التوالي في إشارة إلى أن شروط الائتمان الأكثر تشديدا تضر بالاقتصاد الأمريكي «ويرى المستثمرون الان احتمالية بنسبة 56 بالمئة في أن يترك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ثابتة الشهر المقبل».

وأوضح الفضلي ان توقف (البنك المركزي) الأمريكي عن رفع الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع الذهب بشكل أكبر في الفترة المقبلة إضافة الى ما شهده الاقتصاد العالمي من أزمات مصرفية الشهر الماضي ما أدى إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن وهو الذهب.

وفي السوق الكويتي المحلي يتداول الذهب حاليا عند 8ر19 دينار للجرام عيار 24 و3ر17 للجرام عيار 21 فيما وصل كيلو الفضة الى 291 دينارا.