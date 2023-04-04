الرئيس مرزوق الغانم يرفع جلسة مجلس الأمة إلى بعد العيد

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس المقرر عقدها اليوم الثلاثاء.

وقال الغانم: «نظراً لعدم حضور الحكومة وعدم صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة ولعدم اكتمال النصاب، وعملاً بالمادة 116 من الدستور تُرفع الجلسة إلى ما بعد عيد الفطر، وذلك لتزامن موعد الجلسة القادمة مع العشر الأواخر من رمضان وعطلة العيد، وذلك حسب ما جرى عليه في الأعوام السابقة».

وحضر جلسة اليوم، 22 نائباً هم:

1- مرزوق الغانم.

2- مبارك بن خجمه.

3- علي القطان.

4- سليمان الحليلة.

5- خالد عايد.

6- خليل الصالح.

7- ناصر الدوسري.

8- مبارك العرو.

9- سعدون حماد.

10- مساعد العارضي.

11- أحمد الحمد.

12- هشام الصالح.

13- عدنان عبدالصمد.

14- فرز الديحاني.

15- يوسف الغريب.

16- حمد سيف.

17- حمد روح الدين.

18- عبيد الوسمي.

19- عبدالله الطريجي.

20- بدر الحميدي.

21- أسامة المناور.

22- أحمد الشحومي.