بنك الكويت المركزي يزود البنوك بأوراق نقدية جديدة بمناسبة عيد الفطر

(كونا) – أعلن بنك الكويت المركزي الثلاثاء الانتهاء من عملية تزويد جميع البنوك المحلية بأوراق جديدة من النقد الكويتي بمختلف الفئات وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من النقد الجديد بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.

وأوضح (المركزي) في بيان صحفي أنه على الراغبين في الحصول على أوراق جديدة من جميع فئات النقد الكويتي مراجعة فروعهم المصرفية خلال ساعات العمل الرسمية إذ سيتم الإعلان من خلال البنوك عن مواقع الفروع المخصصة التي توفر خدمة صرف (العيادي) بالإضافة إلى الوسائل الأخرى التي توفرها البنوك لعملائهم للحصول على أوراق النقد الجديدة.

وأشار إلى أن البنوك الكويتية خصصت بمناسبة قرب عيد الفطر 359 فرعا بالإضافة إلى 171 جهاز سحب آلي لتلبية احتياجات عملائها من أوراق النقد الجديدة بالفئات المختلفة.

وأفاد بأنه تم توفير أربع مواقع مركزية في المجمعات التجارية وهي (الافنيوز ومجمع 360 والعاصمة والكوت) لتوفير أجهزة سحب آلي مخصص للعيادي تبدأ من منتصف الشهر الجاري الى اليوم الثاني من عيد الفطر السعيد لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.