«جيه بي مورغان»: خفض إنتاج أوبك من النفط «إجراء وقائي»

توقع محللو جيه.بي مورغان أن يبلغ سعر خام برنت 96 دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي، وقالوا إن القرارات المفاجئة التي اتخذتها أوبك بخفض إنتاجها المستهدف من النفط هي “إجراء وقائي” لضمان عدم استمرار الفائض بالسوق إلى النصف الثاني من العام الجاري.

وأعلنت السعودية ودول أخرى في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأحد زيادة في خفض إنتاجها من النفط بواقع 1.16 مليون برميل يوميا، وهي خطوة مفاجئة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.

وارتفع خام برنت بنحو 6 بالمئة عند التسوية، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ السابع من مارس عند 86.44 دولار.

وسيصل إجمالي تخفيض تحالف أوبك+ لإنتاجه من النفط بعد القرارات الأخيرة إلى 3.66 مليون برميل يوميا بما يعادل 3.7 بالمئة من الطلب العالمي وفقا لحسابات رويترز.

وجاءت القرارات قبل يوم من اجتماع افتراضي للجنة الوزارية لتحالف أوبك+، التي تضم السعودية وروسيا، والذي كان من المتوقع أن يلتزم بخطة الإنتاج الحالية.

وأشار جيه.بي مورغان إلى توقعاته السابقة التي قال فيها إن الإدارة الأميركية ومجموعة الدول المنتجة للنفط سيتخذون قرارات في الربع الأول.

وقال محللو جيه.بي مورغان في مذكرة أصدروها أمس الأحد “أكثر ما يثير الدهشة في الإعلان هو عدم صدره مبكرا عن هذا”.

ومع ذلك، توقع بنك باركليز ارتفاع سعر خام برنت بواقع خمسة دولارات مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 92 دولارا للبرميل هذا العام بعد تخفيضات أوبك+.

في وقت سابق، رفع بنك غولدمان ساكس أيضا توقعاته لسعر خام برنت في شهر ديسمبر 2023 بواقع خمسة دولارات إلى 95 دولارا للبرميل، وفي ديسمبر 2024 بواقع ثلاثة دولارات إلى 100 دولار للبرميل.