سمو ولي العهد يتسلم رسالة إلى سمو الأمير من رئيس الإمارات

(كونا) – تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في دار يمامة اليوم رسالة موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات ، كما تضمنت دعوة دولة الكويت للمشاركة في “القمة العالمية للعمل المناخي” التي تمثل انطلاقا رسميا لمؤتمر الإمارات للمناخ والتي ستعقد في يومي 1 و 2 ديسمبر 2023 تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باليوم الوطني الـ52.

قام بتسليم الرسالة إلى سمو ولي العهد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.