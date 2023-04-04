اقتصاد

سمو ولي العهد يتسلم رسالة إلى سمو الأمير من رئيس الإمارات

منذ ساعتين
0 2 دقيقة واحدة

(كونا) – تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في دار يمامة اليوم رسالة موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات ، كما تضمنت دعوة دولة الكويت للمشاركة في “القمة العالمية للعمل المناخي” التي تمثل انطلاقا رسميا لمؤتمر الإمارات للمناخ والتي ستعقد في يومي 1 و 2 ديسمبر 2023 تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باليوم الوطني الـ52.

قام بتسليم الرسالة إلى سمو ولي العهد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.

منذ ساعتين
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

مصر تتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد للحصول على 3 مليارات دولار

أكتوبر 27, 2022

أمين عام «أوبك»: الاتفاق ساهم في معالجة التحديات أمام أسواق النفط العالمية

منذ أسبوعين

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 17.5 نقطة 

منذ يوم واحد

النفط الكويتي يرتفع 2.15 دولار ليبلغ 97.11 دولاراً للبرميل

أكتوبر 7, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى