«نفط الكويت»: سامي الصواغ رئيساً للمنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار

(كونا) – أعلنت شركة نفط الكويت اختيار مدير مجموعة العمليات البحرية بالشركة سامي الصواغ رئيساً للمنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار «ريكسو» الخاصة بالنفط والناقلات.

وقالت «نفط الكويت» في بيان صحفي، إن هذا الاختيار تم في الاجتماع الأخير للمنظمة في مقرها بمدينة دبي الإماراتية، حيث منح الأعضاء ثقتهم للصواغ ليتولى رئاسة المنظمة لمدة سنتين اعتباراً من مارس 2023.

وأكدت الشركة اعتزازها بفوز الصواغ بهذا المنصب الرفيع، معربة عن ثقتها بأنه سيقدّم إضافة كبيرة إلى هذه المنظمة البيئية غير الربحية والتي تنشط منذ عام 1972 لتحقيق عدة أهداف، أبرزها المساعدة المتبادلة بين الشركات النفطية التي تعمل بالمجال البحري في مياه الخليج العربي والتي تكون مسؤولة عن القيام بأعمال مكافحة التلوث النفطي البحري، إضافة إلى السعي لزيادة الوعي لدى العاملين في تلك الشركات لتحقيق بيئة عمل نظيفة وآمنة.

وذكرت أن المنظمة أسست بعدما أدركت شركات النفط الكبرى العاملة في منطقة الخليج العربي في ذلك الوقت مدى الحاجة إلى تبادل الخبرات والمعلومات فيما بينها والسعي للاستجابة الجماعية للحوادث الكبرى في مجال التلوث النفطي البحري، حيث اجتمعت لتحقيق هدف مشترك بحماية مواردها والحفاظ على مياه الخليج من التلوثات والمساعدة المتبادلة في مكافحة حوادث التلوث النفطي البحري.

وتضم المنظمة في عضويتها تسع شركات نفطية هي «أرامكو» السعودية ونفط البحرين «بابكو» و«قطر للبترول» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ونفط الكويت وتنمية نفط عمان، إضافة إلى الوفرة للعمليات المشتركة والخفجي للعمليات المشتركة ودبي للبترول.