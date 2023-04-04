هشام الصالح: رئيس الحكومة لا يقبل بمجلس الأمة 2022 ولا بمجلس 2020

أكد النائب هشام الصالح أن تعطيل رئيس الحكومة لصلاحيات المؤسسة التشريعية لا يجوز .

وقال الصالح في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر «عدم قبول الشيخ احمد النواف بمجلسي (مجلس ٢٠٢٢- مجلس ٢٠٢٠) مؤشر على انه لن يقبل بثالث ان كان على جدول اعماله قانون يصب في مصالح الامة» .

وأضاف «رئيس الحكومة يعطل صلاحيات المؤسسة التشريعية و هو ما لا يجوز له ، لك أن تنظر الى ازدحام المواطنين في ادارة التنفيذ المدني بعد سماعهم لإشاعة تبرع احدهم لسداد ديونهم ، الوضع لا يتحمل ويبدو ان رئيس الحكومة لا يستشعر بأهمية ذلك وسط تعطيل مصالح الناس وتدهور حال البلد حيث كانت آخر جلسة حضرها في ديسمبر ٢٠٢٢» .