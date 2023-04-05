أسعار الذهب تقترب من قمتها التاريخية والدولار يتراجع

قفزت أسعار عقود الذهب الفورية في تعاملات اليوم الأربعاء إلى 2032 دولارا للأونصة، ليقترب من قمة أسعاره التاريخية التي حققها في العام 2020.

ويأتي الصعود وسط زيادة الطلب على المعدن الأصفر من جانب المستثمرين الذين أعادوا تقييم المخاطر المرتبطة بالأزمة المصرفية ونسب التضخم المرتفعة، وفقاً لـ «الجزيرة.نت».

وأمس الثلاثاء، أظهرت بيانات أميركية أن سوق العمل في الولايات المتحدة يشهد تباطؤا كبيرا، الأمر الذي ينذر باحتمالية حدوث ركود معتدل وتعليق الزيادات على أسعار الفائدة.

وفي منتصف جلسة اليوم الأربعاء ارتفع سعر العقود الفورية للذهب بنسبة 0.50% أو 20 دولارا إلى 2027 دولارا للأونصة.

وأعلى سعر تاريخي للذهب سجل خلال عام 2020 عندما بلغ سعر الأونصة 2073 دولارا، حسب البيانات التاريخية للمعدن الأصفر.

ويتداول الذهب في الوقت الحالي عند مستوى 2031.3 دولارا للأونصة مرتفعا أكثر من 0.5%.

وقال محللون إن الذهب في وضع يسمح له بمواصلة المكاسب والبقاء فوق مستوى ألفي دولار، حيث تقلل توقعات تراجع أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، والمعدن النفيس هو أداة للتحوط في مواجهة التضخم والضبابية الاقتصادية.

وقفزت أسعار الذهب 2% أمس الثلاثاء بعد أن أظهرت البيانات انخفاض أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي إلى أدنى مستوى منذ ما يقارب عامين.

الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين

حام الدولار اليوم الأربعاء قرب أدنى مستوياته في شهرين بعد أن دعمت بيانات ضعيفة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) لن يكون بحاجة لمزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، فيما وصل الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في شهرين بعد رفع أسعار الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع.

ووصل مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات منافسة- إلى أدنى مستوى في شهرين عند 101.43 نقطة، قبل أن يرتفع في أحدث التعاملات 0.1 % مسجلا 101.59 نقطة بعد أن هبط 0.5% في اليوم السابق.

وتتوقع الأسواق بنسبة 59% أن يبقي المركزي الأميركي على أسعار الفائدة كما هي في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في مايو/أيار المقبل ارتفاعا من 43% قبل يوم.

وفي التفاصيل:

ارتفع الدولار النيوزيلندي 1.1 % لأعلى مستوى في شهرين مسجلا 0.6383 دولار بعد القرار، لكنه تراجع بعد ذلك وبلغت نسبة ارتفاعه في أحدث التداولات 0.1% مسجلا 0.6361.

استقر اليورو عند 1.0948 دولار بما يقل قليلا عن أعلى مستوى في شهرين سجله أمس الثلاثاء.

تراجع الجنيه الإسترليني 0.2% عند 1.2479 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في 10 أشهر قبل يوم.

يتجه الدولار إلى تسجيل خسارة لليوم الثالث على التوالي أمام الين الياباني، إذ تراجع 0.3% إلى 131.20.

تراجع الدولار الأسترالي 0.8% إلى 0.67 دولار أميركي بعد يوم من إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.6% بعد زيادتها 10 مرات متتالية، قائلا إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير عمليات رفع الفائدة السابقة.