اقتصاد

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع

منذ 6 ساعات
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 0.306 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.41 في المئة إلى مستوى 0.335 دينار مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.52 في المئة إلى مستوى 0.382 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.72 في المئة إلى مستوى 0.337 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ 6 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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