السعودية والعراق يبحثان فرص التعاون الاستثماري بين البلدين

(كونا) – بحث وفد من وزارة الاستثمار السعودية مع وزيرة المالية العراقية طيف سامي اليوم الاربعاء فرص التعاون الاستثماري في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد بين البلدين.

ودعت وزيرة المالية العراقية طيف سامي خلال لقائها وفد وزارة الاستثمار السعودي برئاسة مشعل الهذال الشركات السعودية الى العمل والاستثمار في العراق في اطار ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين.

وقالت وزارة المالية العراقية في بيان لها ان الجانبين استعرضا ابرز القضايا والملفات الاقتصادية التي تحظى بالاهتمام المشترك وسبل ترسيخ التعاون الثنائي بين العراق والسعودية والتركيز على بناء شراكات اوسع لتعزيز التنمية المستدامة في مجال الاستثمار والاعمال.

وأضافت أن اللقاء تناول كذلك بحث اليات تشجيع الشركات السعودية للعمل في العراق وتجاوز العقبات التي قد تواجهها والتواصل المباشر بين وزارات البلدين المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوثيق العلاقات بين رجال الاعمال من الجانبين.