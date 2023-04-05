اقتصاد

السعودية والعراق يبحثان فرص التعاون الاستثماري بين البلدين

منذ 8 ساعات
0 2 دقيقة واحدة

(كونا) – بحث وفد من وزارة الاستثمار السعودية مع وزيرة المالية العراقية طيف سامي اليوم الاربعاء فرص التعاون الاستثماري في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد بين البلدين.
ودعت وزيرة المالية العراقية طيف سامي خلال لقائها وفد وزارة الاستثمار السعودي برئاسة مشعل الهذال الشركات السعودية الى العمل والاستثمار في العراق في اطار ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين.
وقالت وزارة المالية العراقية في بيان لها ان الجانبين استعرضا ابرز القضايا والملفات الاقتصادية التي تحظى بالاهتمام المشترك وسبل ترسيخ التعاون الثنائي بين العراق والسعودية والتركيز على بناء شراكات اوسع لتعزيز التنمية المستدامة في مجال الاستثمار والاعمال.
وأضافت أن اللقاء تناول كذلك بحث اليات تشجيع الشركات السعودية للعمل في العراق وتجاوز العقبات التي قد تواجهها والتواصل المباشر بين وزارات البلدين المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوثيق العلاقات بين رجال الاعمال من الجانبين.

منذ 8 ساعات
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

الحظر الأوروبي على منتجات النفط الروسية يدخل حيّز التنفيذ

فبراير 5, 2023

مصر تعلن عن كشف كبير للغاز في البحر المتوسط

ديسمبر 15, 2022

«البنك الدولي»: تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المحلي 8.5 بالمئة

نوفمبر 10, 2022

النفط يقفز لليوم الثالث.. و«برنت» عند 83.80 دولاراً للبرميل

فبراير 8, 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى