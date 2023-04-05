رئيس مجلس الأمة: رئيس الحكومة لا يعجبه مجلس 2020 ولا مجلس 2022

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه لا يخفى على أحد الوضع السيئ الذي تعيشه البلد حاليا والفوضى العارمة وتوقف عجلة التشريع والشلل التام في مناحي الكويت» .

وأضاف الغانم خلال مؤتمر صحفي «سمو رئيس الوزراء انت ليس اختيارنا انما اختيار سمو الامير ، ونحن لسنا اختيارك انما نحن اعضاء المجلس منتخبين من الشعب من خلال انتخابات نزيهة » .

وزاد «اقول لسمو رئيس الوزراء انت تحترم حكم الدستورية الصادر باسم سمو الامير هناك خارطة طريق للعمل والتعامل واذا مو عاجبك قول انه لايسير مع مزاجي ولا احترمه واقول سمو رئيس الحكومة انت المسؤول عن الوضع الحالي وحالة الشلل العام ونحن لسنا شياطين خرس وحذرتك في يوليو الماضي في منزلي وكنت صادقا معك وقلت رغبة سمو الامير بحل المجلس تحترم وقلت بكل وضوح لاتقسم حكومتك وتحل المجلس رأسا» .

وأشار إلى أن «ما يحدث تعطيل لانعقاد جلسات المجلس في تاريخ الكويت والسبب رئيس الوزراء وخلال هذه الفترة ماهي الانجازات فقط رواتب استنثائية لك ولوزرائك واستثناءات مخالفة للقانون في 100 يوم اكثر من عشر سنوات فضلا عن العفو عن مجموعة صغيره وتوحيد بشوت الوزراء ونحن لا نثق في قدراتك فلا مجلس 2020 عاجبك ولا 2022 ليس كذلك فحسب بل حتى القضاء مو عاجبك وتعدي سافر على القضاء وهدم له وهل النظام الدستوري عاجبك ام لا اخرج وكلم الناس وتصرفاتك لاتعني احترام الدستور ونحن نريد العودة للامة في اسرع وقت» .