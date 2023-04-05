معهد البترول: مخزونات النفط الأميركية تتراجع 4.3 مليون برميل

قال معهد البترول إن مخزونات النفط الأميركية تراجعت بمقدار 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من شهر مارس الماضي.

وذكر المعهد الأميركي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين انخفضت 3.9 مليون برميل، كما هبط مخزون المقطرات 3.6 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.6 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عند تسوية تعاملات الثلاثاء، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو بنسبة طفيفة تعادل سنتًا واحدًا عند 84.94 دولار للبرميل، كما زاد خام نايمكس الأميركي تسليم مايو بنسبة 0.4% عند 80.71 دولار للبرميل.