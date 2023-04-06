البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو دول مجلس التعاون

خفض البنك الدولي في أحدث تقاريره الخميس 6 أبريل، توقعاته للنمو لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023 إلى 3.2%، من 3.7% في أكتوبر.

كما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3% من 3.5% في أكتوبر.

قال البنك الدولي في تقرير بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم الخميس إن تضخما في خانة العشرات في أسعار الغذاء بالمنطقة هذا العام سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 3% مقابل 5.8% العام الماضي، وفقاً لـ «CNBC عربية».

وخفض البنك بذلك توقعاته لنمو المنطقة بعد تقديرات سابقة نشرها في أكتوبر بنمو عند 3.5% في 2023.

وأعد البنك التقرير قبل التخفيضات المفاجئة لإنتاج النفط التي أعلنتها مجموعة أوبك+ يوم الأحد وقادت لارتفاع أسعار النفط وكذلك توقعات الأسعا، وأشار البنك الدولي إلى أن توقعاته لا تتضمن أي تأثير لهذا القرار.