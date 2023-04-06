اقتصاد

«التجارة العالمية»: أزمة أوكرانيا والتضخم يحدان من نمو التجارة العالمية في 2023

منذ 5 ساعات
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تتوقع منظمة التجارة العالمية انخفاض نمو حجم التجارة السلعية العالمية للعام الجاري إلى 1.7 في المئة، من 2.7 في المئة العام الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وموجات التضخم التي تعصف بالعالم كله.

وقالت المنظمة في بيان صحفي، «توقعات هذا العام تنخفض إلى أقل من متوسط معدل النمو السنوي البالغ 2.6 في المئة منذ الركود التجاري بعد الأزمة المالية عام 2008».

ويتوقع خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.4 في المئة هذا العام من 3 في المئة العام الماضي و5.9 في المئة في عام 2021.

وأشار الخبراء إلى أن التضخم هو السبب الرئيسي وراء تباطؤ نمو التجارة، وعلى الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة من مستوياتها المرتفعة بشكل حاد بعد بداية الحرب في أوكرانيا في أوائل عام 2022، فإنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل الحرب.

منذ 5 ساعات
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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