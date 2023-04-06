اقتصاد

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض

منذ 7 ساعات
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 0.306 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.47 في المئة إلى مستوى 0.333 دينار مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.27 في المئة إلى مستوى 0.381 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.08 في المئة إلى مستوى 0.337 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ 7 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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