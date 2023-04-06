اقتصاد

«النفط» يتراجع بعد بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة عززت مخاوف الركود

منذ 9 ساعات
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تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، إذ أثارت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة مخاوف من ركود عالمي محتمل وتراجع الطلب، لكن أسعار الخام تتجه صوب ارتفاع أسبوعي بعدما أعلنت مجموعة «أوبك+» عن المزيد من التخفيضات في الإنتاج، فضلاً عن انخفاض مخزونات النفط الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتاً أو 0.9% إلى 84.25 دولاراً للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 73 سنتاً أو 0.9%إلى 79.88 دولاراً للبرميل.

وارتفع الخامان بأكثر من 5.5% هذا الأسبوع ليتجهان صوب تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي بعد أن أعلنت مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجين مستقلين منهم روسيا، عن تخفيضات طوعية إضافية للإنتاج.

وكشفت بيانات حكومية أميركية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، أي أكثر من المتوقع بنحو 1.5 مليون برميل.

منذ 9 ساعات
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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