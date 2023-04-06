بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 23.6 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 23.6 نقطة ليبلغ مستوى 6969.18 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.34 في المئة.

وتم تداول 86.5 مليون سهم عبر 7214 صفقة نقدية بقيمة 27.5 مليون دينار كويتي «نحو 83.3 مليون دولار أميركي».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2.3 نقطة ليبلغ مستوى 5455.81 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.04 في المئة من خلال تداول 30.11 مليون سهم عبر 1728 صفقة نقدية بقيمة ثلاثة ملايين دينار «نحو 9.09 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 31.4 نقطة ليبلغ مستوى 7725.24 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.40 في المئة من خلال تداول 56.4 مليون سهم عبر 5486 صفقة بقيمة 24.4 مليون دينار «نحو 73.9 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 5.09 نقطة ليبلغ مستوى 5512.85 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.09 في المئة من خلال تداول 27.6 مليون سهم عبر 1468 صفقة نقدية بقيمة 2.9 مليون دينار «نحو 8.7 مليون دولار».

وكانت شركات «دلقان» و«م سلطان» و«سنرجي» و«منشآت» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بنك بوبيان» و«بيتك» و«اجيليتي» و«وطني» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «التعمير» و«كويتية» و«تحصيلات» و«ساحل» الأكثر انخفاضاً.