مجلس الأمة

«الحركة التقدمية» ترفض دعوات الانقلاب على الدستور

منذ 4 ساعات
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أعلنت الحركة التقدمية الكويتية رفضها دعوات الانقلاب على الدستور، داعيةً لعدم شرعنة مجلس 2020 المرفوض شعبياً.
وقالت في بيان، «في ظل أزمة سياسية مستحكمة تعاني منها البلاد، تتطلب معالجات حكيمة ومسؤولة وملتزمة بأحكام الدستور، فقد انتشرت دعوات وتواترت إشاعات عن محاولة تكرار تجربة الانقلاب على الدستور، التي سبق أن رفضها الشعب الكويتي في النصف الثاني من السبعينات والنصف الثاني من الثمانينات».
وأضافت «وإزاء هذه الدعوات الخطرة، فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تهيب بالشعب الكويتي إلى التحلي باليقظة وإلى توحيد صفوفه لقطع الطريق على مثل هذه التوجهات الخطرة والضارة، وإلزام السلطة بالإسراع في معالجة الأزمة المحتدمة ضمن إطار الالتزام بالدستور والمبادئ الديمقراطية، بدءاً من طيّ صفحة مجلس 2020 المرفوض شعبياً إلى غير رجعة فور تشكيل الحكومة، وعدم شرعنة وضعه الشاذ».

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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