أمنيات

«الداخلية»: ضبط شخص سرق فرع تموين ومحل صرافة في الجهراء

منذ 5 ساعات
0 2 أقل من دقيقة

ذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في ادارة مباحث محافظة الجهراء تمكن من ضبط شخص متهم في سرقة احد أفرع التموين وسرقة احد محلات الصرافة في محافظة الجهراء، وباجراء عمليات البحث حول المتهم تبين انه أثناء عمليات السرقة حاول إخفاء هويته عن طريق لبس «كمام وغطاء للرأس ونظارة شمسية» وكان يقود مركبة بلوحات معدنية تعود لمركبة اخرى بهدف تضليل رجال الأمن، وبتكثيف البحث والتحري عنه تم التوصل الى هويته وضبطه، وتم تسجيل قضيتين بحقه واحالته والمضبوطات الى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

منذ 5 ساعات
0 2 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

إنقاذ مواطنَين بعد غرق قاربهم بالقرب من رأس الأرض

أكتوبر 9, 2022

«الداخلية»: ضبط 40 مخالفاً لقانون الإقامة من مختلف الجنسيات

منذ يومين

«الإطفاء»: إصابة مقدم أثناء تعامله مع اندلاع حريق في منطقة الري

أكتوبر 27, 2022

«الداخلية»: هروب أطراف مشاجرة «ثانوية أيوب الأيوب» قبل وصول الأمن

نوفمبر 16, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى