«الداخلية»: ضبط شخص سرق فرع تموين ومحل صرافة في الجهراء

ذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في ادارة مباحث محافظة الجهراء تمكن من ضبط شخص متهم في سرقة احد أفرع التموين وسرقة احد محلات الصرافة في محافظة الجهراء، وباجراء عمليات البحث حول المتهم تبين انه أثناء عمليات السرقة حاول إخفاء هويته عن طريق لبس «كمام وغطاء للرأس ونظارة شمسية» وكان يقود مركبة بلوحات معدنية تعود لمركبة اخرى بهدف تضليل رجال الأمن، وبتكثيف البحث والتحري عنه تم التوصل الى هويته وضبطه، وتم تسجيل قضيتين بحقه واحالته والمضبوطات الى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.