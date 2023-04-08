اقتصاد

السعوديون أنفقوا 163 مليار ريال على المقاهي والمطاعم خلال 2022

منذ 3 ساعات
0 2 دقيقة واحدة

كشفت تقارير حكومية بالسعودية أن مشتروات الأفراد من المطاعم والمقاهي والطعام والشراب تجاوزت 162.58 مليار ريال، تعادل نحو 29.13% من إجمالي المشتريات الأخرى عبر خدمة نقاط البيع.

ويأتي قطاعا «الطعام والشراب»، والمطاعم والمقاهي في المرتبتين الأولى والثانية من حيث المبيعات. ووفقاً للرصد، فإن إجمالي قيمة المبيعات للقطاعات كلها بلغت 559.13 مليار ريال، من خلال 7.26 مليار عملية، ومتوسط قيمة العملية الواحدة نحو 77 ريالاً. وجاء قطاع الخدمات المتنوعة في المرتبة الثالثة بـ59.91 مليار ريال، وفقاً لصحيفة «عكاظ» السعودية.

وحلت الملابس والأحذية في المرتبة الرابعة بمبيعات قيمتها 42.15 مليار ريال. وجاءت مبيعات القطاع الصحي في المرتبة الخامسة بـ38.17 مليار ريال.

وفيما بلغ عدد العمليات المنفذة العام الماضي 7.26 مليار عملية، كان قطاعا المطاعم والمقاهي والطعام والشراب في الصدارة بـ 3.74 مليار عملية، تعادل أكثر من نصف العمليات التي تمت في بقية القطاعات الأخرى.

منذ 3 ساعات
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«وول ستريت جورنال»: «ميتا» تدرس تنفيذ موجة تسريح جديدة لبعض موظفيها 

فبراير 18, 2023

الدولار الأميركي ينخفض أمام الدينار.. واليورو يرتفع

منذ أسبوعين

الأردن: تحويل العقبة إلى مركز إقليمي ‏لوجيستي بـ 242 مليون دولار

سبتمبر 27, 2022

أصول «الاستثمارات» السعودي تتخطى 675.7 مليار دولار في 2021

أكتوبر 28, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى