السعوديون أنفقوا 163 مليار ريال على المقاهي والمطاعم خلال 2022

كشفت تقارير حكومية بالسعودية أن مشتروات الأفراد من المطاعم والمقاهي والطعام والشراب تجاوزت 162.58 مليار ريال، تعادل نحو 29.13% من إجمالي المشتريات الأخرى عبر خدمة نقاط البيع.

ويأتي قطاعا «الطعام والشراب»، والمطاعم والمقاهي في المرتبتين الأولى والثانية من حيث المبيعات. ووفقاً للرصد، فإن إجمالي قيمة المبيعات للقطاعات كلها بلغت 559.13 مليار ريال، من خلال 7.26 مليار عملية، ومتوسط قيمة العملية الواحدة نحو 77 ريالاً. وجاء قطاع الخدمات المتنوعة في المرتبة الثالثة بـ59.91 مليار ريال، وفقاً لصحيفة «عكاظ» السعودية.

وحلت الملابس والأحذية في المرتبة الرابعة بمبيعات قيمتها 42.15 مليار ريال. وجاءت مبيعات القطاع الصحي في المرتبة الخامسة بـ38.17 مليار ريال.

وفيما بلغ عدد العمليات المنفذة العام الماضي 7.26 مليار عملية، كان قطاعا المطاعم والمقاهي والطعام والشراب في الصدارة بـ 3.74 مليار عملية، تعادل أكثر من نصف العمليات التي تمت في بقية القطاعات الأخرى.