النيابة: استمرار حبس صديق مبارك الرشيدي.. بعد الاشتباه بتورّطه

أمرت النيابة العامة باستمرار حبس صديق المختفي مبارك الرشيدي، بعد أن أشارت تحريات المباحث إلى الاشتباه بتورطه في اختفائه، وفقاً لـ«الراي».

وواصل رجال المباحث تحرياتهم وتوصلوا إلى أن آخر تواجد له في منطقة كبد كان برفقة صديق له، وهو مواطن وشريكه في مخيم، وأنه قد يكون متورطاً في القضية وعلى علم بتفاصيلها وتم ضبطه، وأكدوا أن في الأمر شبهة جنائية ومن المحتمل أن تكون هناك جريمة ارتكبت، خصوصاً أنه تم العثور على سيارته في بر كبد.

وضبط رجال المباحث سيارة المشتبه به وتبين أنه قام بغسلها جيداً مباشرة في إحدى المحطات من الداخل والخارج لإخفاء أي آثار بعد تاريخ تغيب صديقه، وتم التوصل إليها بعد الاستعانة بكاميرات المراقبة المثبتة في المحطة، وباستدعائه والتحقيق معه أنكر أنه شاهد الرشيدي قبل تاريخ اختفائه، ما زاد الشكوك حوله، وأحيلت المركبة إلى الأدلة الجنائية.

ووثق رجال المباحث تحرياتهم في محضر، وأحيلت الواقعة إلى النيابة، وبعد التحقيق مع المشتبه فيه تقرر حبسه في السجن المركزي، وتم تجديد حبسه، ولا تزال التحريات مستمرة.