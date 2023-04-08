بايدن: وفّرنا 12.6 مليون وظيفة جديدة.. منذ توليت مهام منصبي

كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الجمعة، أن إدارته نجحت في توفير 12.6 مليون وظيفة جديدة منذ توليه مهام منصبه، مشيداً بالأجندة التي تتبعها إدارته في المجال الاقتصادي.

وقال بايدن في تغريدة «هذا تقرير وظائف جيد للأميركيين الذين يعملون بجد، إذ تقترب البطالة من أدنى مستوى لها على الإطلاق مسجلة 3.5 في المئة، وأضيفت 236 ألف وظيفة في مارس آذار أي 12.6 مليون وظيفة جديدة منذ أن توليت منصبي».

وشدّد الرئيس الأميركي «نحن نواجه تحديات اقتصادية من موقع قوة».

وأضاف بايدن «أجندتي هي بناء اقتصاد يعود بالنفع على الأمريكيين الذين يعملون بجد، وخلال هذا الأسبوع أعلنت شركات عن استثمارات صناعية في جورجيا ونيو مكسيكو وميشيغان وبنسلفانيا وساوث كارولينا وتينيسي وويسكونسن؛ ما يعني توفير وظائف جديدة للمجتمعات في جميع أنحاء أميركا».

وأشار الرئيس الأميركي إلى نجاح جديد لبرنامجه الاقتصادي قائلاً «اليوم بلغت نسبة الأميركيين في سن العمل في القُوى العاملة أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً».

وأوضح بايدن «أصبح لدى ملايين الأميركيين الآن وظيفة جيدة الأجر ويتحلون بالشعور بالكرامة الذي يصاحب ذلك».

وأكد الرئيس الأميركي «بسبب خطتنا فإن معدل البطالة يقترب من أدنى مستوى له منذ أكثر من 50 عاماً، كما حققنا معدل بطالة متدنياً قياسياً بين الأميركيين من أصل إفريقي».

وأوضح بايدن أن كل هذا «جزء من الانتعاش الأكثر إنصافاً في تاريخنا الذي يبني دولة أقوى وأكثر مرونة ولا تترك أحداً خلف الركب».

وكان بايدن قد أكد في وقت سابق أن الميزانية التي كشف عنها البيت الأبيض في وقت سابق للعام المالي 2024 تدور حول الاستثمار في أميركا، في كامل أميركا، حتى في الأماكن والمجتمعات التي أُهملت في السابق.

ووصلت قيمة المصروفات المتوقعة في ميزانية 2024 إلى نحو 6.9 تريليون دولار، بعجز قدره 1.8 تريليون دولار، لترتفع بمقدار نصف تريليون دولار تقريباً على قيمة المصروفات في ميزانية العام الجاري 2023، والتي بلغت 6.4 تريليون دولار تقريباً، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.