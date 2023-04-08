دبي استقبلت 3.1 ملايين زائر خلال أول شهرين من العام الجاري

استقبلت دبي 3.1 ملايين زائر دولي خلال أول شهرين من العام الجاري بنمو 41% مقارنة بنفس الفترة من 2022، حيث استقبلت في يناير 1.47 مليون زائر بالإضافة إلى 1.63 مليون زائر في فبراير بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة.

ووصل عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية فبراير الماضي إلى أكثر من 148.4 ألف غرفة فندقية ضمن 813 منشأة فندقية مقارنة بنحو 139 ألف غرفة فندقية في 759 منشأة في نهاية فبراير 2022.

ووصل عدد الليالي خلال أول شهرين من العام الجاري إلى 7.28 ملايين ليلة مبيت، مقابل نحو 6.3 ملايين ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 15.5%.