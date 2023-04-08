اقتصاد

«فيتش» تعدّل نظرتها لقطر للطاقة من مستقرة إلى إيجابية

منذ 7 ساعات
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رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لقطر للطاقة إلى إيجابية من مستقرة، وثبتت التصنيف الائتماني للشركة عند «AA-».

و استندت «فيتش» في تعديل النظرة و تثبيت التصنيف إلى مواصلة قطر للطاقة تطوير الموارد من الغاز والحقول النفطية، إلى جانب التوسع في مناطق استكشاف وتنقيب دولية، وتعزيز الحضور في مشاريع الطاقة الشمسية، والتوسع بقطاع البتروكيماويات.

وقالت «فيتش» أن الأرباح القابلة للتوزيع المتوقعة لقطر للطاقة تتأرجح ما بين 55 إلى 125 مليار ريال سنوياً خلال الفترة بين 2023 و2026، وتوقعت أن يسجل الإنفاق الرأسمالي 30 مليار ريال سنوياً بحلول عام 2026.

منذ 7 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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