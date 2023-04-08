لخامس مرة في 2023.. تسلا تخفض أسعار سياراتها في أمريكا

خفضت Tesla أسعار اثنين من أغلى سياراتها في خامس عملية خفض للأسعار هذا العام، إذ تستعد أميركا لجلب قواعد جديدة للتخفيضات الضريبية للسيارات الكهربائية.

ووفقاً لما أعلنته الشركة التي يديرها إيلون ماسك، فإنه تم خفض أسعار سيارات Model S و Model X بنحو 5 آلاف دولار، وفقاً لـ «CNBC عربية».

وبموجب الخفض وصل سعر كل من Model S وModel X عند مستويات 84.9 ألف و94.9 ألف دولار على الترتيب.

كما تم خفض سعر سيارة Model 3 بنحو ألف دولار، فيما خٌفض سعر سيارة Model Y بحوالي ألفين دولار.

ويأتي هذا الخفض بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية ودائرة الإيرادات الداخلية إرشادات جديدة في مارس آذار حول أي من السيارات الكهربائية ستكون مستحقة للتخفيضات الضريبية بنحو 3750 دولاراً و7500 دولاراً.

ومن المقرر أن تدخل تلك القواعد حيز التنفيذ بداية من الشهر الجاري.