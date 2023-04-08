اقتصاد

«مايكروسوفت» تدفع 3 مليارات دولار ضرائب

منذ 4 ساعات
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دفعت وحدتان تابعتان لشركة مايكروسوفت أكثر من 3 مليارات دولار ضرائب على الأرباح في أيرلندا العام الماضي، حسبما أفادت سجلات الشركة.

ودفعت شركة «مايكروسوفت آيرلاند أوبيراشنز»؛ الشركة الرئيسة التابعة لشركة التكنولوجيا العملاقة في أيرلندا، 475 مليون دولار ضرائب في 2022، مقابل 401 مليون في 2021.

وبلغت أرباح التشغيل العام الماضي للشركة 3.55 مليارات دولار، وفقاً لبلومبرج.

وأظهرت بيانات الشركة أن شركة «مايكروسوفت آيرلاند ريسيرش» دفعت ضرائب بقيمة 2.56 مليار دولار. وارتفعت أرباح التشغيل بالشركة من 18.8 مليار دولار في 2021 إلى 21.4 مليار دولار.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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