«اتحاد الشركات»: حريصون على دعم الكوادر العاملة في قطاع الاستثمار

(كونا) – أكد رئيس اتحاد شركات الاستثمار الكويتية صالح السلمي حرص الاتحاد على دعم الكوادر العاملة بقطاع الاستثمار، عبر العمل على تنمية قدرات ومهارات العاملين في الشركات وخاصة الكوادر الوطنية من خلال الفعاليات التدريبية التي يقدمها.

جاء ذلك في تصريح صحفي للسلمي على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية الـ18 للاتحاد اليوم الأحد، بنسبة حضور بلغت 80 في المئة.

وأشار السلمي إلى استمرار الاتحاد في تأدية الدور المنوط به تجاه الشركات الأعضاء بصفة خاصة، وكذلك قطاع الاستثمار ككل وبيئة الأعمال في دولة الكويت بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وقال إن الاتحاد ساهم منذ تأسيسه في تطوير قطاع الاستثمار عبر العمل على ترجمة أهدافه بما يخدم القطاع في مختلف القضايا التي تواجه شركات الاستثمار.

وأضاف أن الاتحاد يقوم بالمتابعة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يرعى وينظم مصالح أعضائه والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في كل الأمور المتعلقة بشؤونهم المشتركة وفقا للقانون.

وأشار الى تنوع وتعدد مبادرات الاتحاد تجاه المستجدات التي تطال عمل شركات الاستثمار وبصفة خاصة ما يتم طرحه من هيئة أسواق المال، ومنها نموذج إفصاح المطلعين اذ كان هناك تجاوب من الهيئة بتعديل هيكل البيانات والمعلومات التي يحتوي عليها في كل الشركات المدرجة وذلك للمصلحة العامة وحفاظا على الخصوصية المالية لأعضاء مجالس الإدارات وغيرهم من المطلعين في الشركات.

وأفاد بأن الاتحاد يقوم بدعم الشركات الأعضاء محليا وعالميا أيضا وذلك من خلال عقد لقاءات مع ممثلي السفارات الأجنبية والترويج لأنشطة الشركات وفتح آفاق استثمارية جديدة وإتاحة الفرصة للمشاركة في اجتماعات ولقاءات متبادلة مع ممثلي شركات الاستثمار الأجنبية الرائدة في مجالات متنوعة في مختلف أنحاء العالم.