«الإطفاء»: إصابة تسعة أشخاص بحريق عمارة في الفروانية

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية صباح اليوم الأحد، يفيد بإندلاع حريق في عمارة مكوّنة من 7 أدوار بمنطقة الفروانية.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجّهت مركزي إطفاء الفروانية وجليب الشيوخ إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرق تبيّن أن الحريق في شقة بالدور السادس، وممتد إلى الدور السابع عن طريق «البلكونة»، ويوجد أشخاص «محشورين» وعلى الفور تم إنقاذهم وإخلاء العمارة والسيطرة على الحريق وإخماده.

وقالت إن الحادث أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، تم تسليمهم إلى الطوارئ الطبية.