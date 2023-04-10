اقتصاد

ارتفاع التضخم السنوي في مدن مصر إلى 32.7% خلال مارس

منذ ساعتين
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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7% في مارس، على أساس سنوي من 31.9% في فبراير.

وجاءت هذه القراءة عند مستويات هي الأعلى منذ يوليو 2017.

وبالحديث عن الارتفاع السنوي، فقد سجّلت مجموعة الطعام والمشروبات ارتفاعاً بـ 62.7%، والمطاعم والفنادق بـ 48.2%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بـ 36.4%.

هذا وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 166.5 نقطة في مارس، مرتفعاً بـ 3.2% عن شهر فبراير السابق.

وترجع أسباب هذا الارتفاع الشهري إلى صعود أسعار مجموعة الحبوب والخبز بـ 6.5% ومجموعة اللحوم والدواجن 5% والأسماك والمأكولات البحرية بـ 4.9%.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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