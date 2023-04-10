أمنيات

«الجمارك»: إحباط تهريب كمية كبيرة من «كروز السجائر» في سيارتين خليجيتين

منذ ساعتين
0 2 أقل من دقيقة

تمكّن رجال الجمارك في منفذ النويصيب الحدودي من إحباط تهريب كميات كبيرة من كروز السجائر.

وفي التفاصيل، قام رجال الجمارك بمنفذ النويصيب البري بإيقاف خليجي يقود سيارة تحمل لوحات كويتية، وبعد فحصها بدقة من قِبَل المفتشين الجمركيين تبيّن لهم أن السيارة معدّلة ومجهّزة بشكل كامل واحترافي للتهريب، وبتفكيكها تم ضبط عدد كبير من كروز السجائر المنوّعة.

وفي مساء اليوم نفسه، تمكّن المفتشون الجمركيون بمنفذ النويصيب من ضبط سيارة يقودها خليجي وتحمل لوحات خليجية، مخبأ في داخلها كمية كبيرة من كروز السجائر بطريقة احترافية، هذا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

منذ ساعتين
0 2 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«الداخلية»: ضبط 5 أشخاص يمارسون الطب بعيادة غير مرخصة

نوفمبر 7, 2022

«الداخلية» تشنّ حملة أمنية مفاجئة على منطقة الرقعي

سبتمبر 20, 2022

«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال

أكتوبر 6, 2022

«الداخلية»: إحالة شخص ظهر بحالة غير طبيعية إلى جهات الاختصاص

منذ 4 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى