مجلس الأمة

الحمد يشارك في اجتماع طارئ للجنة فلسطين الدائمة في اتحاد مجالس «التعاون الإسلامي»

منذ ساعة واحدة
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شارك عضو مجلس الأمة النائب أحمد الحمد الإثنين، في الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين الدائمة التابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
 
وناقش الاجتماع الذي عُقد عن بُعد الوضع الطارئ الذي تشهده فلسطين، لاسيما الاعتداءات السافرة الأخيرة للكيان الصهيوني المحتل على المسجد الأقصى.
 
وشارك في الاجتماع عدد من رؤساء البرلمانات والوفود العربية والإسلامية تلبية لدعوة رئيس الدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي.
 
وأكد المجتمعون قدسية المسجد الأقصى ودعم صمود المقدسيين وإدانات الاقتحامات والاعتداءات المستمرة من قبل الكيان الصهيوني على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى، وشددوا على ضرورة قيام الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بدورها لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني واتخاذ التدابير اللازمة لمساءلة الكيان الصهيوني.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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