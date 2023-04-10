أمنيات

«الداخلية»: ضبط 6 مكاتب خدم وهمية تأوي 20 مخالفاً

منذ 3 ساعات
0 2 أقل من دقيقة

 

• ضبط 16 مخالفاً في خيطان.. و45 آخرين في السالمية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه استمراراً لجهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في ضبط المخالفين، أسفرت الحملات المكثفة عن ضبط 16 مخالفاً من مختلف الجنسيات في منطقة خيطان.

وقالت إنه تم ضبط 6 مكاتب خدم وهمية تأوي 20 مخالفاً في محافظة مبارك الكبير ومنطقة صباح الناصر ويعملون باليومية.

وأضافت انه تم ضبط 45 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل في منطقة السالمية «برايح سالم».

وقالت إنه جاري احالتهم إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

منذ 3 ساعات
0 2 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

حبس موظف في «الإطفاء» 15 سنة في «الاستيلاء على المال العام»

أكتوبر 27, 2022

«الداخلية»: قيمة ضبطيات المخدرات بلغت 150 مليون دينار.. العام الماضي

مارس 6, 2023

«الداخلية»: ضبط مكتبي خدم وهميين.. وشخصين بتهمة التسوّل

أكتوبر 13, 2022

«الدستورية» تصدر حكمها في الطعون الانتخابية.. اليوم 

منذ 3 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى