«الداخلية»: ضبط 6 مكاتب خدم وهمية تأوي 20 مخالفاً

• ضبط 16 مخالفاً في خيطان.. و45 آخرين في السالمية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه استمراراً لجهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في ضبط المخالفين، أسفرت الحملات المكثفة عن ضبط 16 مخالفاً من مختلف الجنسيات في منطقة خيطان.

وقالت إنه تم ضبط 6 مكاتب خدم وهمية تأوي 20 مخالفاً في محافظة مبارك الكبير ومنطقة صباح الناصر ويعملون باليومية.

وأضافت انه تم ضبط 45 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل في منطقة السالمية «برايح سالم».

وقالت إنه جاري احالتهم إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.