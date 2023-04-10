اقتصاد

الصندوق السيادي الكويتي الرابع عالمياً دون تغيير بأصول 750 مليار دولار

منذ 4 ساعات
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حافظ الصندوق السيادي الكويتي على المرتبة الرابعة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم دون تغير في أصوله البالغة 750 مليار دولار، وفقا لآخر تصنيف لمؤسسة «SWF Institute» المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
واستعاد الصندوق النرويجي الصدارة مرة أخرى، كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1350.9 مليار دولار، فيما تراجعت مؤسسة الاستثمار الصينية إلى المرتبة الثانية بـ1350.86 مليار دولار.
وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار الإماراتي ثالثا بأصول 790 مليار دولار، تلاه صندوق حكومة سنغافورة للاستثمار بأصول 690 مليار دولار.
وحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على المرتبة السادسة، بعد ارتفاع أصوله لتصل إلى 650 مليار دولار.
وجاء جهاز قطر للاستثمار في المرتبة التاسعة، وارتفعت أصوله من 461 مليار دولار إلى 475 ملياراً.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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