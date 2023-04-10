اقتصاد

«النفط» يرتفع في التعاملات الآسيوية المبكّرة

منذ 5 ساعات
0 2 دقيقة واحدة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات بتخفيضات الإنتاج التي تستهدفها أوبك+ اعتباراً من مايو، لكن المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية حدت من المكاسب.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو 0.2% إلى 85.25 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 2356 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً أو 0.2% إلى 80.84 دولاراً للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، ليعودا إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ نوفمبر بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها المستثمرين بالإعلان عن المزيد من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من مايو.

وتلقت الأسعار دعما بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس خفض عدد منصات النفط الأميركية بواقع اثنتين إلى 158، في إشارة إلى أن الإنتاج الأميركي لن يرتفع في المدى القريب.

منذ 5 ساعات
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 50.14 نقطة

أكتوبر 19, 2022

«غرفة التجارة» تُطلق خدمة التصديق على فواتير المنشأ «إلكترونياً»

نوفمبر 13, 2022

التضخم في مدن مصر يواصل رحلة الصعود مسجلاً 15% في سبتمبر

أكتوبر 10, 2022

الاحتياطي الأجنبي لقطر عند أعلى مستوى على الإطلاق في نوفمبر عند 61,5 مليار دولار 

ديسمبر 7, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى