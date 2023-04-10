«النفط» يرتفع في التعاملات الآسيوية المبكّرة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات بتخفيضات الإنتاج التي تستهدفها أوبك+ اعتباراً من مايو، لكن المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية حدت من المكاسب.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو 0.2% إلى 85.25 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 2356 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً أو 0.2% إلى 80.84 دولاراً للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، ليعودا إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ نوفمبر بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها المستثمرين بالإعلان عن المزيد من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من مايو.

وتلقت الأسعار دعما بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس خفض عدد منصات النفط الأميركية بواقع اثنتين إلى 158، في إشارة إلى أن الإنتاج الأميركي لن يرتفع في المدى القريب.