162 مليار ريال.. مشتريات السعوديين من المطاعم والمقاهي في 2022

أظهرت صحيفة سعودية، أن مشتريات الأفراد من المطاعم والمقاهي والطعام والشراب تجاوزت 162.58 مليار ريال «43.3 مليار دولار»، تعادل نحو 29.13% من إجمالي المشتريات الأخرى عبر خدمة نقاط البيع.

وأوضحت صحيفة «عكاظ»، مساء السبت، في بيانات نشرتها بناءً على تقارير حكومية، أن إجمالي قيمة المبيعات للقطاعات كلها بلغ 559.13 مليار ريال «149 مليار دولار»، من خلال 7.26 مليارات عملية، ومتوسط قيمة العملية الواحدة نحو 77 ريالاً «20.53 دولار».

وبينت الصحيفة أن قطاعي الطعام والشراب، والمطاعم والمقاهي في المرتبتين الأولى والثانية من حيث المبيعات، ثم قطاع الخدمات المتنوعة في المرتبة الثالثة بـ59.91 مليار ريال «15.971 مليار دولار»، والملابس والأحذية في المرتبة الرابعة بمبيعاتٍ قيمتها 42.15 مليار ريال «11.236 مليار دولار»، ومبيعات القطاع الصحي في المرتبة الخامسة بـ38.17 مليار ريال «10.175 مليارات دولار».

وأشارت إلى أن عدد العمليات المنفذة العام الماضي بلغ 7.26 مليار عملية، كان قطاعا المطاعم والمقاهي والطعام والشراب في الصدارة بـ 3.74 مليار عملية، تعادل أكثر من نصف العمليات التي تمت في بقية القطاعات الأخرى.

وينتشر في المملكة العربية السعودية أكثر من 50 ألف مطعم، ونحو 100 شركة تعمل بمجال تقديم المنتجات الغذائية الجاهزة من خضار وحبوب ولحوم ودجاج وعصائر وغيرها.

وحسب بيانات وزارة الاستثمار السعودية، فإن حجم الاستثمارات بقطاع المطاعم في المملكة وصل إلى 221 مليار ريال «نحو 59 مليار دولار» مع توقعات بتحقيق نمو يصل إلى نسبة 8% خلال العام الماضي.