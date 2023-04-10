7 بنوك كويتية ضمن قائمة «فوربس» لأكبر 50 مصرفاً في الشرق الأوسط

تصدرت دول الخليج قائمة البنوك الأفضل في الشرق الأوسط والأكبر بمدى السيولة المالية التي تمتلكها، بـ41 بنكاً من أصل 50 في قائمة مجلة “فوربس” الأمريكية.

وتشير قائمة “فوربس الشرق الأوسط”، إلى أنه على الرغم من أن القطاع المصرفي العالمي يمر بعام صعب بعد انهيار بنك سيليكون فالي (SVB) الأمريكي، وسط مخاوف تتزايد من انتقال العدوى لمصارف أخرى، إلا أن بنوكاً كثيرة في الشرق الأوسط محصنة ضد الاضطرابات المالية.

ويوضح التقرير أن سبب تحصين تلك البنوك لنفسها ومنها الخليجية، هو “وفرة السيولة، والودائع منخفضة التكلفة، مع عدم ارتباطها بتعاملات مؤثرة مع البنوك الأمريكية التي اجتاحتها الأزمة”.

وأضاف أن البنوك الخليجية تتمتع بقدر كبير من المرونة في مواجهة أزمة البنوك الأمريكية؛ لكونها مدعومة من حكومات المنطقة التي تملك حصصاً مؤثرة في معظمها.

وجاءت 7 بنوك كويتية ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأكبر 50 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023، بقيمة سوقية إجمالية للبنوك السبعة بلغت 76.2 مليار دولار حسب إقفالات 28 فبراير الماضي، شكلت نحو 13.9 في المئة من إجمالي قيمة البنوك الـ50 ضمن القائمة البالغ 48.1 مليار دولار.