اقتصاد

الدولار الأميركي واليورو يستقران أمام الدينار

منذ 3 ساعات
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء، عند مستوى 0.306 دينار كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.333 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.10 في المئة إلى مستوى 0.380 فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.337 دينار والين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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