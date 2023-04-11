«المالية»: مليارا دينار.. فوائض محققة في السنة المالية 2023/2022

تشير التقديرات الأولية لوزارة المالية، إلى توقع احتمال تسجيل الموازنة العامة للسنة المالية 2022 /2023، من الإيرادات النفطية فائضاً يُقارب ملياري دينار، مقابل عجز مالي مسجل عن السنة المالية السابقة 2021 /2022 بلغ 2.99 مليار دينار.

وبلغت الإيرادات النفطية المحققة عن السنة المالية الماضية بلغت نحو 26.4 مليار دينار، مقابل مصروفات مدفوعة من صندوق الاحتياطي العام تقارب 24.4 مليار.

وهناك إيرادات أخرى غير نفطية مسجلة بميزانية هذه الفترة تتجاوز ملياري دينار وأنه في الغالب تم استهلاكها تحت بند في مصاريف أخرى، ما يجعل إجمالي الإيرادات العامة يقارب 28.5 مليار دينار مقابل مصروفات بـ26.5 مليار، ليظل مع ذلك معدل الفائض نفسه المسجل من احتساب الإيرادات النفطية والمصاريف المدفوعة من «الاحتياطي العام»، وفقاً لـ«الراي».

وحسب الأرقام الرسمية لميزانية السنة المالية الماضية كان متوقعاً تحقيق عجز بنحو 123.8 مليون دينار، على أساس تسجيل إيرادات عامة تقارب 23.4 مليار، مقابل مصروفات بـ23.5 مليار.

وأشارت مصادر إلى أن عائدات النفط بالسنة المالية المنتهية ارتفعت بنهاية الشهر الماضي بنسبة تقارب 63.4 في المئة مقابل السنة المالية السابقة، التي بلغت فيها الإيرادات النفطية 16.22 مليار دينار، علماً أن 2021-2022 حققت نمواً في الإيرادات النفطية بـ84.5 في المئة مقابل السنة المالية التي سبقتها.