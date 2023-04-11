اقتصاد

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023

منذ ساعتين
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خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، في تقريره الصادر في إبريل، عن توقعاته السابقة الصادرة في يناير، إذ تراجعت توقعات النمو في 2023 إلى 2.8%، و3% في العام المقبل، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية خلال العامين.
وكانت الاقتصادات المتقدمة أكثر إشراقاً في توقعات الصندوق، والذي رفع معدلات النمو المتوقعة للعام الحالي بـ 0.1 نقطة مئوية، مع تأكيد توقعات يناير مرة أخرى لعام 2024.
وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.1% في العامين 2023، و2024، وهو ارتفاع عن توقعاته السابقة في يناير لمعدل النمو للعام الجاري بنحو 0.5 نقطة مئوية، مع خفض للنمو المتوقع في العام المقبل 2024 والذي كان مقدراً في السابق عند 3.4%.
وقال الصندوق، في تقريره إن الاقتصاد العالمي يمر مرة أخرى بلحظة شديدة الغموض، مع الآثار التراكمية للسنوات الثلاث الماضية من الصدمات المعاكسة – وأبرزها جائحة كورونان وغزو روسيا لأوكرانيا – التي تظهر بطرق غير متوقعة.
وأشار إلى أنه وبدافع من الطلب المكبوت، والاضطرابات المستمرة في العرض، والارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الأساسية، وصل التضخم إلى أعلى مستوياته على مدى عقود في العام الماضي في العديد من الاقتصادات، مما دفع البنوك المركزية إلى التشديد بقوة لإعادتها نحو أهدافها والحفاظ على توقعات التضخم ثابتة.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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