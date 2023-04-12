ضبط حشيش و2400 حبة مؤثرات عقلية مع راكبين في مطار T5

أحبط رجال جمارك مطار الكويت T5 تهريب كمية من مخدر الحشيش وكمية كبيرة من المؤثرات العقلية مع راكبين قادمين إلى البلاد.

وفي التفاصيل، كشف مراقب جمارك مطار الكويت T5 عن أن أحد المفتشين الجمركيين شك في وافد من إحدى الجنسيات العربية بعد وصوله إلى البلاد، فأخضع حقائبه للتفتيش، وبعد التدقيق عثر على قطعة من الحشيش في أرضية حقيبته الشخصية تم إخفاؤها.

وأضاف أن أحد المفتشين الجمركيين عثر بحوزة راكب خليجي وصل إلى البلاد على 2400 حبة مؤثرات عقلية أخفاها في حقيبته الشخصية.

هذا، وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.

من جانبه، قال مدير إدارة المطارات أسامة الشامي إن العمل بالمطارات يمضي على مدار الساعة، وأن رجال الجمارك الأبطال يقومون بعملهم على أكمل وجه، وأكد أننا لن نتهاون في إخضاع المشتبه فيهم للتفتيش الدقيق، وضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، متوجها بالشكر إلى جميع العاملين بالمطارات لجهودهم المبذولة.