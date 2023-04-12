عبيد الوسمي: يجب أن تعمل الدول النامية بشكل جماعي لإصلاح المؤسسات المالية الدولية

حثّ وكيل الشعبة البرلمانية ورئيس اللجنة التشريعية النائب د. عبيد الوسمي الدول النامية على العمل بشكل جماعي لتحديد نوع وكيفية التغيير الذي يجب إدخاله على المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

جاء ذلك في تصريح خلال حضوره الاجتماع السنوي للجنة «بريتون وودز»، الذي يعقد في العاصمة الأميركية واشنطن بالتزامن مع الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال «في ظل وضع عالمي معاصر لم يعد فاعلاً كما كان عند بداية إنشاء هذه المؤسسات أصبحت هناك قناعة لدى الجميع بأنه يجب أن يتم تغيير شكل هذه المؤسسات تغييرا تدريجياً».

وتابع «لكن ما هو شكل هذا التغيير. وكيف يمكن أن يحدث وما هو أثر ذلك؟ هذا ما يجب على الدول النامية أن تعمل كمجموعة من أجله وليس بشكل منفرد».

وأضاف أن «هذه المؤسسات لا شك أنها هي مطبخ القرارات العالمية سواء المالية أو المصرفية أو السياسية، لذلك فإن النبرة الأخيرة في مراجعة هذه المؤسسات وإعادة تقييم عملها أمر لا يمكن أن يتم تجاوزه».

واعتبر الوسمي أن «المؤتمرات مثل هذه (اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي) هي بمثابة المجسات لمعرفة التوجهات وإمكانية تطبيق هذه المفاهيم، لذلك أعتقد أن مشاركة الدول النامية الواعية في هذه الملتقيات هي أكثر ما يحقق مصالحها لأن الدول الغربية هي التي تسيطر على هذه المؤسسات».

وحضر وكيل الشعبة البرلمانية ورئيس اللجنة التشريعية النائب الدكتور عبيد الوسمي الاجتماع السنوي للجنة «بريتون وودز»، الذي يُعقد يومي الاثنين والثلاثاء في مقر صندوق النقد الدولي.

وأعلنت اللجنة أن اجتماعها السنوي سيستكشف الحاجة إلى إصلاح الحوكمة العالمية والطرق التي يمكن للمؤسسات المالية الدولية أن تتطور من خلالها لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والعابرة للحدود في العصر الجديد.

وتعد لجنة بريتون وودز كيان غير ربحي بارز مكرس للتعاون الاقتصادي والمالي العالمي الفعال ومقرها في العاصمة الامريكية واشنطن وأنشئت سنة 1983.

ويتكون أعضاء اللجنة من قادة الأعمال والمال والأكاديميين إضافة إلى رؤساء دول سابقين ووزراء وأعضاء في البرلمانات يتشاركون الاعتقاد بأن التعاون الاقتصادي الدولي أساسي ويتم تقديمه بشكل أفضل من خلال مؤسسات مالية دولية فعالة.

وتضم لجنة «بريتون وودز» في عضويتها رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابق للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد والشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي السابق إضافة إلى سليمان الحربش «سعودي» المدير العام والرئيس التنفيذي السابق لصندوق أوبك للتنمية الدولية.