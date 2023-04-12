عمومية «زين» وافقت على 25 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من 2022

• أحمد الطاحوس: مجلس الإدارة تبنّى إستراتيجيات تساعد ببناء شركة اتصالات رقمية مستدامة

• بدر الخرافي: الشركة تحافظ على التوزيعات النقدية بنسبة تتراوح بين 70و90% من صافي الربحية

• 64 في المئة نمواً بقاعدة عملاء خدمات التكنولوجيا المالية و241 في المئة زيادة بالإيرادات

• حصلنا على رخصة تمويل من «المركزي» البحريني ونتوقع إطلاقاً تجارياً خلال 2023

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لمجموعة زين توزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلساً للسهم الواحد، وذلك عن نصف العام الثاني المنتهي في 31 ديسمبر 2022، بعد أن كانت المجموعة قد أقرت توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم، ليبلغ إجمالي الأرباح النقدية الموزعة عن كامل العام 35 فلساً، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

واعتمدت العمومية التي عُقدت بحضور 80.1 في المئة من المساهمين، سياسة جديدة لتوزيع الأرباح بقيمة 35 فلساً للسهم الواحد كحد أدنى لمدة 3 سنوات بداية من توزيعات العام 2023، حيث تمثل هذه السياسة الجديدة التي رفعت فيها المجموعة قيمة التوزيعات النقدية النسخة الثانية، وذلك بعد تنفيذ النسخة الأولى من سياسة توزيع الأرباح التي استمرت 3 سنوات (2019–2021)، وكانت قيمة التوزيعات النقدية 33 فلساً للسهم الواحد كحد أدنى.

وكانت «زين» قد أعلنت عن تسجيل نتائج مالية سنوية قوية في 2022، إذ ارتفعت الأرباح الصافية السنوية إلى نحو 196 مليون دينار (640 مليون دولار) بنمو 6 في المئة، وبلغت ربحية السهم 45 فلساً، بينما قفزت الإيرادات بنسبة 14 في المئة إلى نحو 1.7 مليار دينار (5.6 مليارات دولار)، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ«EBITDA» بـ7 في المئة إلى نحو 673 مليون دينار (2.2 مليار دولار)، بينما بلغ هامش ربحية الـ«EBITDA» عن هذه الفترة نحو 39 في المئة.

وشهدت هذه الفترة نمواً في حجم قاعدة العملاء بنسبة 7 في المئة لتصل إلى نحو 52.4 مليون عميل، حيث استفادت المجموعة من عروض خدمات البيانات، بينما دفعت استثمارات المجموعة في ترقية وتطوير شبكاتها إيرادات قطاع البيانات إلى تحقيق نسب نمو قوية بنحو 5 في المئة، وهو ما مثل 40 في المئة من إجمالي الإيرادات المجمعة.

وقال رئيس مجلس إدارة «زين» أحمد الطاحوس، خلال العمومية، أن «التقنيات الرقمية حملت معها آفاقاً واسعة أمام تشكيل اقتصاديات أكثر ذكاءً وشمولاً، وزادت من ارتباطها بشبكات الاتصالات والمعلومات الإقليمية والدولية، وأخذت خدمات النطاق العريض والمنصات الرقمية تُغذّي إنتاجية المؤسسات والشركات، وقاد التوسع المطّرد في صناعة الاتصالات نمو البنى التحتية الجديدة والأعمال الناشئة، وفي خضم هذه التطورات ركّز مجلس الإدارة على تبني إستراتيجيات تعطي الأولوية للخدمات المصممة بطريقة تُمكّننا من الاستفادة من تسارع تبنّي الخدمات الرقمية، والاعتماد على خبراتنا المعرفية المكتسبة، لإرساء أسس متينة لتحقيق هدفنا (بناء شركة اتصالات رقمية مستدامة)».

أما نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي، فأفاد بأن «(زين) ركّزت خلال هذه الفترة على فرص النمو المربحة التي تقدمها الابتكارات الرقمية، واستكشاف الآفاق الجديدة في قطاعات الأعمال الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والحلول التكنولوجية».

وأوضح أن «الطلب المتزايد على اتصال موثوق وعالي السرعة يُبرز استثماراتنا المستمرة في شراء تراخيص الطيف الترددي، وتحديث شبكات الجيل الرابع، ونشر شبكات الإنترنت المنزلي (FTTH) والجيل الخامس، فهدفنا توليد إيرادات صحية، وتقديم خدمات محتوى جذابة، بالإضافة إلى تقديم خدمات تفضيلية في قطاع المشاريع والأعمال للحكومات والمؤسسات».

وعن مجالات النمو التي تتوسع فيها عمليات «زين» في المنطقة، كشف الخرافي أن الخدمات الرقمية هي التي تقود فرص النمو في الوقت الراهن ومستقبلاً، وأن المجموعة تتطلع إلى مجالات النمو في أعمال تشارك البنية التحتية، وخدمات البيع بالجملة والكابلات، والتوسع في خدمات قطاع المشاريع والأعمال، والتكنولوجيا المالية وما تقدمه من فرص نمو واعدة.

التوسع تكنولوجياً

وتابع الخرافي: «واصلت المجموعة استثماراتها في المنطقة، إذ بلغت النفقات الرأسمالية 936 مليون دولار، جاءت غالبيتها على مشاريع تطوير الجيل الخامس في الكويت والسعودية والبحرين، وترقية شبكات الجيل الرابع في العراق، والأردن، والسودان، وجنوب السودان، والتوسع في البنية التحتية من الألياف إلى المنزل، ورسوم ترخيص الطيف، حيث عززت هذه الاستثمارات من نسب النمو في خدمات البيانات، التي ارتفعت بنحو 5 في المئة لتصل إلى 2.2 مليار دولار، تمثل حالياً 40 في المئة من الإيرادات المجمعة».

وذكر أن «زين» نجحت في إطلاق تقنية «Vo5G» في الكويت بتغطية شاملة، لتكون أول شركة اتصالات تطلق هذه التقنية في العالم، كما نجحت الشركة أيضاً في إطلاق حلول الجيل الجديد من تكنولوجيا الألياف الضوئية إلى الغرفة «FTTR» كأول شركة في الكويت، وجذبت منصة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة زين المزيد من العملاء، من خلال الشراكة مع 25 من موفري الحلول، وخدمات «OTT» العالمية، مع 51 ابتكاراً للترفيه الرقمي.

وأفاد الخرافي بأن محفظة خدمات كل من المشغل الرقمي «oodi» في العراق، والمشغل الرقمي «Yaqoot» في السعودية سجلت نمواً قوياً في العام الأخير، خصوصاً مع تقديم تجربة رقمية تتسم بتبسيط الإجراءات وسهولة الاستخدام، بعيداً عن الخدمات التقليدية عند الشراء، موضحاً أن هذا التطور الإيجابي دفع إلى تعزيز عمليات «زين» في هذا الاتجاه.

مبادرات إستراتيجية

وأشار الخرافي إلى إحدى المبادرات الإستراتيجية الرئيسية لمجموعة زين، والتي تتمثل في التوسع بابتكار وتوسيع الخدمات المالية المتنقلة على مستوى أسواق المنطقة، وتقديم الخدمات التي تشتد الحاجة إليها لقاعدة عملاء المجموعة وخارجها، منوهاً إلى أنه مع نشر خدمات جديدة جذابة، فإن منصات المجموعة اكتسبت نمواً على صعيد قاعدة العملاء وحجم المعاملات التي حققتها منصة «تمام» – ذراع التمويل المصغر في السعودية – ومنصات «زين كاش» لتحويل الأموال عبر الهاتف في الأردن والعراق.

وكشف أن قاعدة عملاء خدمات التكنولوجيا المالية نمت 64 في المئة، وارتفعت الإيرادات بنسبة 241 في المئة، حيث زادت منصات المجموعة من زخم عملياتها في أسواق المنطقة، وسجلت معاملات بقيمة 3.6 مليار دولار في 2022.

وتابع الخرافي: «حصلت المجموعة على رخصة تمويل من مصرف البحرين المركزي، ونتوقع إطلاقاً تجارياً خلال العام 2023، بينما في السودان نلبي حالياً المتطلبات التنظيمية اللازمة للحصول على ترخيص الخدمات المصرفية الرقمية، ونتوقع إطلاق هذه الخدمات في 2023، وفي الكويت، تقدمنا بطلب للحصول على ترخيص مصرفي رقمي من البنك المركزي».

«ZainTech»

وعلى صعيد نمو أعمال المجموعة في قطاع المشاريع والأعمال، قال الخرافي: «تمثل محفظة أعمال (ZainTech) قوة مجموعة زين الرقمية لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ انطلاقها في أكتوبر2021، حيث أصبح لديها الأساسات المتينة للانطلاق لمرحلة جديدة من النمو، وتعمل على أن تكون الشريك الرقمي المفضل للحكومات والشركات».

وأضاف: «نجحت (ZainTech) أخيراً في الاستحواذ على شركة (BIOS Middle East)، ومن المتوقع أن تمنحنا هذه الصفقة دفعة قوية على مستوى الإيرادات ذات الصلة بالخدمات السحابية التي تقدمها (ZainTech)، التي تتوسع في نطاق خدمات مشاريع الأعمال والحكومات على مستوى المنطقة، ومن المتوقع لهذا الاستحواذ أن يؤدي إلى تعزيز قدراتنا في مجال الخدمات المدارة الهجينة والمتعددة السحابات، كما وقعت (ZainTech) خلال هذه الفترة اتفاقية تعاون إستراتيجي مع مؤسسات دولية أخرى مثل (Amazon Web Services) و(Oracle)».

وذكر الخرافي أن خدمات محفظة الشركة تشمل الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والمدن الذكية، والطائرات المسيرة، والروبوتات، وغيرها من التقنيات الناشئة، حيث أسست الشركة واحداً من أكبر المتاجر الإقليمية الشاملة التي توافر منصات الحلول والخدمات الرقمية للمؤسسات الحكومية والشركات في أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن الجوائز الدولية التي فازت بها في الفعاليات المتخصصة تؤكد مكانتها كمزود رقمي رائد وموثوق به على صعيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ارتفعت إيرادات الخدمات الرقمية بنسبة 52 في المئة، ونمت إيرادات خدمات قطاع مشاريع الأعمال (B2B) بـ 28 في المئة.

تشارك البنية التحتية

وبين الخرافي أن«مشاريع التشارك في البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية أعمال المجموعة، حيث تعمل على تحسين رأس المال، وزيادة العائدات، خصوصاً أنها تسمح للشركات المشغلة بتوجيه استثماراتها إلى عائدات البيع في المشاريع التجارية»، لافتاً إلى إبرام شركة زين السعودية اتفاقية لبيع وإعادة تأجير أبراجها ومشاركة الأصول الخاملة (8069 برجاً) مع تحالف صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 807 ملايين دولار، كما نجحت شركة زين العراق في إبرام صفقة بيع وإعادة تأجير أبراجها ومشاركة الأصول الخاملة (4968 برجاً) مع شركة«TASC Tower Iraq» بقيمة 180 مليون دولار، إذ تأتي هذه الاتفاقيات بعد صفقات بيع وإعادة تأجير أبراج شركة زين الكويت والأردن.

وذكر أن هذه التوجهات الجديدة في مجالات البنية التحتية وتشارك الأبراج ستسهم في سحب الاستثمارات المخصصة لتطوير وتحسين وبناء الأبراج، وتوجيهها في مجالات الاستثمار ذات العائد الأفضل، كما أن مشاركة الأبراج ستساعد في الحفاظ على ضبط أفضل لتكاليف التشغيل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتمكين التركيز الدقيق على تقديم الخدمة، وبالتالي تزويد العملاء بتجربة أفضل للاتصال والبيانات، كما تساعد مشاريع التشارك في البنية التحتية على الحد من الانبعاثات الكربونية.

«Zain Esports»

وقال الخرافي:«ندرك أن الرياضات الإلكترونية والألعاب بشكل عام هي واحدة من أكبر حالات الاستخدام لخدمات النطاق العريض للأجهزة النقالة والمنزلية التي تستخدم أحدث البنية التحتية لشبكات الجيل الرابع وشبكات الإنترنت المنزلي وشبكات الجيل الخامس، لذا تواصل (Zain Esports) ريادتها الإقليمية في المنطقة بعد ما أطلقت منصة (PLAYHERA MENA)».

وأضاف:«تقدم هذه الاتفاقية منصة جديدة للبطولات مدعومة من الألعاب السحابية، واستضافة المحتوى، والتجارة الإلكترونية، ومبيعات المنتجات – بما في ذلك أكثر من 50 رياضة إلكترونية شهيرة وألعاب تنافسية أخرى في جميع أنحاء العالم على مستوى المنطقة، ونظراً لكون منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع المناطق نمواً للألعاب الإلكترونية، فإن (Zain Esports) تهدف إلى تعزيز نمو المنظومة البيئية في المنطقة، وترسيخ مجموعة زين كقوة ألعاب إقليمية رائدة».

خطوات استباقية

وأكد الخرافي أن نمو الاقتصاد الرقمي المستقبلي يعتمد على تطورات العديد من الصناعات والتقنيات والقطاعات التي لها تأثيرات مادية على المشهد التنظيمي، مبيناً أن المجموعة اتخذت خطوات استباقية لضمان الامتثال التنظيمي من خلال إنشاء برنامج قوي للامتثال التنظيمي على مستوى عملياتها، لوضع ضوابط داخلية على مستوى الحوكمة والمراقبة، وتبني نهج حل المسائل التنظيمية حسب أولوية المخاطر.

وفي اتجاه آخر، أشار الخرافي إلى أن «زين» كانت وما زالت واحدة من أكثر مشغلي الاتصالات نشاطاً في المنطقة في ما يتعلق بدعمها لإجراءات تغيُّر المناخ، حيث تسترشد المجموعة بالركائز الأربع لاستراتيجية الاستدامة المؤسسية الخمسية الخاصة بها، وهي الركائز التي تتمحور حول تغير المناخ، الأعمال الاجتماعية، الاشتمال، وجيل الشباب.

وأفاد بأن مجموعة زين حافظت على تصنيفها في القائمة العالمية لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون«CDP»عند«A-»، وهو التصنيف المتقدم الذي يضعها عند مستوى نطاق القيادة، منوهة إلى أن التصنيف الحديث الصادر عن العام 2022 حافظ على تصدر«زين» قطاع الاتصالات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تعتبر شركة الاتصالات الوحيدة في المنطقة المدرجة في القائمة العالمية للكشف عن انبعاثات الكربون للعام الثاني على التوالي.

وأصدرت مجموعة زين نسخة رقمية لتقرير الاستدامة عن العام 2022 على موقعها الإلكتروني.

توزيعات نقدية

وقال الخرافي: «نحافظ في (زين) على توزيعات نقدية لمساهمينا تتراوح ما بين 70 و90 في المئة من صافي الربحية، وتوصيتنا لهذا العام الـ 35 فلساً أعلى من العام السابق، وهي تأتي ضمن النسب التي نحافظ عليها في السنوات الأخيرة، ليبلغ إجمالي التوزيعات النقدية لهذا العام 496 مليون دولار (تمثل 78 في المئة من ربحية السهم)، ونعتقد أن هذه النسبة هي من أعلى المعدلات في المنطقة».

وأضاف: «نتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية مع النمو الصحي المستمر لمحفظة أعمالنا في الخدمات والمنصات الرقمية، والحلول التكنولوجية، وقطاع المشاريع والأعمال، والإقبال المتنامي على خدمات إنترنت النطاق العريض، لذا يأتي اعتماد سياسة جديدة لتوزيع الأرباح 35 فلساً للسهم كحد أدنى حتى العام 2025، وهي أعلى من السياسة السابقة، ليعكس التطورات الإيجابية في الأداء التشغيلي والمالي، والوقوف على حجم التوقعات المستقبلية للاستثمارات الرئيسية، والمتطلبات الرأسمالية، خصوصاً أن المجموعة تتمتع بوضع مالي متين، ولديها روافد دخل متنوعة».

وتابع الخرافي: «ساعدنا في اتخاذ هذه الخطوة التطورات الإيجابية في الأداء التشغيلي والمالي بعد مراجعة وتقييم الوضع المالي للشركة، والوقوف على حجم التوقعات المستقبلية للاستثمارات الرئيسية، والمتطلبات الرأسمالية، خصوصاً أن المجموعة تتمتع بوضع مالي متين، ولديها روافد دخل متنوعة».

مجلس إدارة جديد بالتزكية

انتخبت الجمعية العمومية العادية لمجموعة «زين» بالتزكية مجلس إدارتها للثلاث السنوات المقبلة، بعضوية كل من: أسامة عثمان الفريح، وبدر ناصر الخرافي، وطلال بن سعيد المعمري، وزكي بن هلال البوسعيدي، وعاطف بن سعيد السيابي، وناصر بن سليمان الحارثي، وعلاء الدين بن عبدالله بيت فاضل، وعبدالرحمن محمد العصفور، ويوسف خالد العبد الرزاق، على أن يجتمع مجلس الإدارة في موعد لاحق لتوزيع المناصب داخل المجلس.

8 في المئة عائداً على الاستثمار

قال الخرافي: «إذا أخذنا في الحسبان توزيعة الـ35 فلساً المستقبلية حتى العام 2025 التي التزم بها مجلس الإدارة وتوزيعة النصف الثاني من العام، وسعر السهم الحالي فإن العائد على الاستثمار سيكون عند نحو 8 في المئة، ونعتقد أن هذا أمر ممتاز لمساهمينا ككل ولمساهمينا الإستراتيجيين، مع الأخذ في الاعتبار الوضع النقدي القوي للشركة، والخطط المستقبلية، ونعتقد أن زيادة توزيعات الأرباح شيء جيد للمساهمين وفي النهاية جيد للشركة أيضاً».

2.74 مليار دولار قيمة العلامة التجارية

كشفت «زين» أن مؤسسة «براند فاينانس» رفعت تقييمها لعلامة «زين» التجارية في فبراير 2023 إلى 2.74 مليار دولار، وهو ما يبرز استدامة أعمال الشركة، وحرصها على تبني ثقافة تتسم بالتنوع والإنصاف والاشتمال.

كما يعكس هذا التصنيف أيضاً الابتكارات الرقمية والاستثمارات المستمرة في تحديثات الشبكات، ما جعلها واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة وإلهاماً في الشرق الأوسط وأفريقيا.

التنوع والإنصاف والاشتمال

قال الخرافي إن «تركيزنا على رعاية ثقافة متنوعة ومنصفة وشاملة يمثل جزءاً أساسياً في إستراتيجية أعمالنا، وقد أدى ذلك إلى تغيير طريقة توظيفنا والتخطيط للتعاقب الوظيفي ودعم وتطوير موظفينا، وأسفرت هذه الجهود عن تتويج (زين) بجائزة (أفضل أرباب عمل) الصادرة عن مجلة الأعمال الأميركية فوربس للمرة الثانية، إذ تصدرت المجموعة السوق الكويتية كأفضل جهة توظيف، وحافظت على موقعها في قائمة أفضل 10 شركات في التوظيف في أسواق الشرق الأوسط، وحصلت «زين» على جائزة أفضل إستراتيجية في التنوع والاشتمال في الشرق الأوسط لأفضل أماكن العمل المستقبلية، كما فازت (زين) أيضاً بجائزة أفضل برنامج تنمية وقيادة للمرأة».

وأضاف: «إن تحقيق غاية المجموعة هي ضرورة إستراتيجية، ووفقاً لذلك، استحدثنا منصباً تنفيذياً جديداً، وهو منصب الرئيس التنفيذي للغاية المؤسسية، الذي سيكون دوره ربط غاية المجموعة بغايات الموظفين، بهدف توجيه الابتكار والحث على الإلهام، حيث سيكون الرئيس التنفيذي للغاية المؤسسية مسؤولاً عن حشد الموظفين وقيادة الهدف الإستراتيجي لإدارة أهداف المجموعة والقيم المشتركة بشكل فعال، وتشتمل المهام أيضاً الإشراف على طبيعة دور المجموعة، والتأثير الإيجابي الذي تحققه للموظفين، والمجتمع».

وكشف أنه «تعزيزاً لمبادرات المجموعة في مجالات التنوع والإنصاف والاشتمال، أطلقت (جامعة التنوع)، وهي منصة تعليمية ديناميكية لجميع موظفي (زين) البالغ عددهم نحو 7400 موظف، بالشراكة مع كلية (IE) الأسبانية للأعمال لتطوير المعرفة الرقمية لأكثر من ألفي موظف».

الخرافي يشكر الطاحوس بعد إتمامه آخر دورة له في رئاسة مجلس الإدارة

وجّه بدر الخرافي كلمة شكر لرئيس مجلس الإدارة أحمد الطاحوس بمناسبة إتمامه آخر دورة له في مجلس الإدارة، قال فيها:«أعرب عن شكري وتقديري للدور الكبير الذي قام به الطاحوس خلال فترة رئاسته في مجلس الإدارة، فقد استفدنا من خبراته في الكثير من الأمور، حيث أثرى نقاشاتنا في مجالات الحوكمة، وتعلمنا منه الحكمة في اتخاذ القرارات، وتقديراً لدوره في مسيرة أعمال الشركة، سيكون هناك تكريم خاص لشخصه خلال الاحتفالية التي ستقيمها الشركة بمناسبة الذكرى الـ40 على تأسيسها».

بدوره، أعرب الطاحوس عن شكره لأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وجميع العاملين في شركات زين، قائلاً: «كانت الفترة الأخيرة وما تخللتها من تداعيات الجائحة صعبة للغاية، إلا أن الجميع بقيادة بدر الخرافي والتعاون الذي وجدناه مع إخواننا في شركة عمانتل، وما شعرنا به من اصطفاف جعلنا نواجه هذه التحديات، وقد تُوجت هذه الجهود بتحقيق المجموعة مؤشرات نمو جيدة قوية خلال هذه الفترة».

وعزا الطاحوس التحسن الذي شهدته أعمال«زين»عن هذه الفترة إلى الانسجام في العمل بين أعضاء مجموعة «زين» و«عمانتل»، وما هو ما أدى كمُحصلة نهائية لآلية عمل تتسم بالود والصداقة، متمنياً أن تدوم إلى ما لا نهاية.