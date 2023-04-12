ماسك: وضع «تويتر» المالي تحسن والشركة وصلت نقطة التعادل

قال الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» إيلون ماسك، إن الشركة وصلت إلى نقطة التعادل تقريبا بفضل خفض التكاليف وعودة معظم المعلنين.

وأضاف «يبلغ عدد الموظفين في تويتر حاليا نحو 1500 موظف انخفاضاً من نحو 8 آلاف موظف قبل أن أتولى منصبي في أكتوبر».

وأوضح ماسك أن الشركة تحقق تدفقا نقديا سلبيا بقيمة 3 مليارات دولار، وكان من الضروري اتخاذ إجراءات جذرية،

وبيّن «التدفق النقدي قد يكون إيجابيا خلال الربع الحالي إذا سارت الأمور على ما يرام، تراجع الإعلانات على منصة تويتر يعود إلى الطبيعة الدورية للإنفاق الإعلاني».

واعترف ماسك ببعض الثغرات بما في ذلك الانقطاعات الأخيرة في تويتر التي قال إنها لم تدم طويلا.