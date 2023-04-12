اقتصاد

معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 377 ألف برميل

منذ 9 ساعات
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قال معهد البترول إن مخزونات النفط الأميركية ارتفعت 377 ألف برميل، في الأسبوع المنتهي في السابع من شهر أبريل الجاري.

وذكر المعهد الأميركي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين ارتفعت 450 ألف برميل في الأسبوع الماضي، في حين انخفض مخزون المقطرات 1.98 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.3 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عند تسوية تعاملات الثلاثاء، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 1.7% عند 85.61 دولار للبرميل، كما صعد خام نايمكس الأميركي تسليم مايو 2.2% عند 81.53 دولار.

منذ 9 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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