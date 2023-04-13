«أوبك»: الاقتصاد العالمي سيتجاوز تحديات التضخم لاسيما في منطقة اليورو والولايات المتحدة

(كونا) – قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اليوم الخميس ان الاقتصاد العالمي سيستمر في تجاوز التحديات المتمثلة بالتضخم واسعار الفائدة المرتفعة لاسيما في منطقة اليورو والولايات المتحدة ومستويات الديون المرتفعة في العديد من دول العالم.

وذكرت (اوبك) في تقريرها الشهري ان نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 لم يتغير عن تقييم شهر فبراير الماضي وظل عند 3ر2 مليون برميل في اليوم بعد ان كان عام 2022 عند 5ر2 مليون برميل في اليوم.

وتوقعت في تقريرها زيادة الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار مئة الف برميل في اليوم في عام 2023 بينما من المتوقع ان ينمو طلب الدول غير الاعضاء في المنظمة بمقدار 2ر2 مليون برميل يوميا.

وبالنسبة لعام 2023 قال التقرير ان نمو المعروض من النفط من خارج (اوبك) في مارس الماضي يظل دون تغيير على نطاق واسع عن الشهر الماضي ومن المتوقع ان ينمو بمقدار 4ر1 مليون برميل في اليوم.

وتوقعت (اوبك) ان تكون الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وكندا وكازاخستان وغويانا هي المحركات الرئيسة لنمو المعروض من الخام بينما من المتوقع ان يحدث الانخفاض في الانتاج بشكل اساسي في روسيا.

وفيما يتعلق بالزيت الصخري الامريكي أشار التقرير الى وجود شكوك كبيرة حول تأثير الانتاج المتوقع للزيت الصخري في الولايات المتحدة على الاسواق في عام 2023.

وحول انتاج الدول ال13 الاعضاء في (اوبك) افاد التقرير ان انتاجها من الخام انخفض في مارس الماضي الى متوسط 80ر28 مليون برميل في اليوم.

وتناول التقرير تطورات اسعار النفط خلال شهر مارس مشيرا ان سلة (اوبك) المرجعية انخفضت على اساس شهري بمقدار 43ر3 دولار أو 2ر4 في المئة لتصل إلى 45ر78 دولارا للبرميل كما انخفض خام (برنت القياسي بمقدار 33ر4 دولار أو 2ر5 في المئة إلى 21ر79 دولارا للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الامريكي) بمقدار 49ر3 دولار أو 5ر4 في المئة ليستقر عند مستوى 37ر73 دولارا للبرميل.

واوضح التقرير ان توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2023 ستظل دون تغيير عند 6ر2 في المئة بالنسبة للولايات المتحدة كما ستظل في مختلف الاقتصادات الرئيسية في العالم عند 2ر1 في المئة عام 2023.

وبالنسبة لمنطقة اليورو فان توقعات النمو الاقتصادي هناك ستظل عند 5ر3 في المئة لعام 2022 و 8ر0 في المئة لعام 2023.

وتظل توقعات النمو الاقتصادي لليابان لعام 2022 كما هي 1 في المئة بينما تم تعديل النمو لعام 2023 نزولا الى 1 في المئة من 2ر1 في المئة.

وفي الصين تظل توقعات النمو الاقتصادي عند 3 في المئة لعام 2022 و 2ر5 في المئة لعام 2023.

اما الهند فلا تزال تقديرات النمو الاقتصادي فيها لعام 2022 عند 7ر6 في المئة وعند 6ر5 في المئة لعام 2023.

وكشف التقرير بان تقدير الانكماش في انتاج النفط الروسي لم يتغير عند 1ر2 في المئة في عام 2022 ومن المتوقع ان يتبعه انكماش اصغر بنسبة 5ر0 في المئة في عام 2023.