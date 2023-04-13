اقتصاد

الاقتصاد البريطاني يفشل في تحقيق النمو خلال فبراير الماضي

منذ 7 ساعات
0 2 دقيقة واحدة

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير، إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير كان أقوى مما يُعتقد في البداية، مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى نمو بنسبة 0.1 بالمئة.

وقام مكتب الإحصاءات بتعديل معدل النمو الشهري لشهر يناير إلى 0.4 بالمئة من التقدير السابق عند 0.3 بالمئة.

وتعني المراجعة أن الاقتصاد سيحتاج إلى الانكماش بنسبة 0.6 بالمئة في مارس كي يحدث الانكماش في الربع الأول من العام كما توقع بنك إنجلترا.

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إن البيانات تظهر أن الأداء الاقتصادي كان أقوى مما كان يُعتقد.

منذ 7 ساعات
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«الشال»: 12 % من إجمالي إنفاق الأسرة الكويتية على الملابس والأقمشة والأحذية

منذ 4 أسابيع

أعلى 10 دول في العالم من حيث نصيب الفرد من الدَّين

يناير 30, 2023

تركيا تُغرّم «ميتا» نحو 18.6 مليون دولار لانتهاك قانون حماية المنافسة

أكتوبر 26, 2022

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع

نوفمبر 24, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى